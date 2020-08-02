Трубін назвав гравця Шахтаря з найсильнішим ударом

Україна — 14:11 293
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Скрипник завтра буде представлений у статусі головного тренера СК Дніпро-1, – ЗМІ
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Аталанта – Інтер: Маліновському вистачило півгодини, щоб отримати найкращу оцінку у своїй командіІталія — 11:29 3670
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Інтер зробив офіційну заяву щодо трансферу МессіІспанія — 10:48 5876
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Динамо розпочало повноцінні передсезонні збори – особистий контроль братів Суркісів і старі нові обличчя серед гравцівУкраїна — 08:27 10727
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