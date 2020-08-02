Трубін назвав гравця Шахтаря з найсильнішим ударом

19-річний страж воріт "гірників" відзначив бразильского леігонера – Майкона.

Шахтар погодився залишити Коноплю в Десні

"У всіх хороші удари. Але саме по силі, то найкращий у Майкона. У Данила Сікана теж. Він, якщо влучить, то м'яч добряче летить. А от Марлос, Тайсон, Коноплянка більше б'ють не на силу, а на техніку", – розповів Трубін в інтерв'ю Команда№1.

Додамо, що юний воротар провів за Шахтар 7 матчів у поточному сезоні, в яких пропустив сім голів.

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