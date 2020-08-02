toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ДИНАМО АТАЛАНТА - ІНТЕР АРСЕНАЛ - ЧЕЛСІ МІРЧА ЛУЧЕСКУ

Трубін назвав гравця Шахтаря з найсильнішим ударом

12:50 - Читать на русском
Трубін назвав гравця Шахтаря з найсильнішим ударом
Анатолій Трубін / Сайт Шахтаря

Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін зізнався, хто з одноклубників має найпотужнішу гармату.

19-річний страж воріт "гірників" відзначив бразильского леігонера – Майкона.

Шахтар погодився залишити Коноплю в Десні

"У всіх хороші удари. Але саме по силі, то найкращий у Майкона. У Данила Сікана теж. Він, якщо влучить, то м'яч добряче летить. А от Марлос, Тайсон, Коноплянка більше б'ють не на силу, а на техніку", – розповів Трубін в інтерв'ю Команда№1.

Додамо, що юний воротар провів за Шахтар 7 матчів у поточному сезоні, в яких пропустив сім голів.

Олдскульні футбольні передачі на українському ТБ – як Джулай, Васильков, Гливинський і Ко подарували щасливе дитинство

blog_ava
Інтер взяв срібло Серії А, перегравши Аталанту: криза "Богині" перед ЛЧ, Маліновський – надія, а Янґ повернув молодість
03:46
7245
Теги
Де Андраде Барберан Де Андраде Барберан Майкон Анатолій Анатолій Трубін Шахтар Шахтар
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
34
хв
СПАЛ
19:00
Фіорентина
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук