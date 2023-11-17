Воротар збірної України Анатолій Трубін прокоментував перемогу над Лехією (2:0) і розповів про очікування від матчу з Італією.

"Перш за все, гра з Лехією – це фізичне навантаження, але більше – притертися один до одного після, може, й не такого великої, але паузи.

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Ця гра – дуже добре для нас, адже ми можемо відновити зв'язки між гравцями, цю енергію. Тому дуже круто, що є такий спаринг перед грою з Італією.

Усі грали однакову кількість часу (Трубін провів на полі 30 хвилин, – прим.), тому усі отримали однакове навантаження. Небезпеки біля моїх воріт не було. Без моментів. Пара пасів та гра на виході. Оборонці дуже добре грали.

Степаненко міг зробити хет-трик – сподіваюся, він залишив голи на інший матч.

Які передчуття перед матчем з Італією? Відчуття, що граєш проти топ-збірної, тому є такий тиск. Але це природно в футболі в таких великих іграх, тому це навпаки – дуже круто. Крок за кроком готуємося до цієї гри. Я особисто дуже чекаю на цю гру і результат після неї.

Дуже круто, що у нас у цьому вікні лише один матч. В тебе є тиждень, щоб підготуватися. Коли ти граєш одну гру, а потім через декілька днів іншу – ти фізично виснажений, і в тебе менше днів, щоб підготуватися до наступної гри. Коли в тебе 2 дні – можна сказати, що ти не готуєшся, а відновлюєшся. Тому, вважаю, це добре", – сказав Трубін у коментарі ВЗБІРНА.

Нагадаємо, вирішальний поєдинок за вихід на Євро-2024 між збірними України та Італії відбудеться 20 листопада в німецькому Леверкузені. Початок зустрічі о 21:45 за Києвом.

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