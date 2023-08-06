Бенфіка запропонувала Трубіну контракт до 2028 року із зарплатнею в 2 млн євро, повідомляє Ніколо Скіра.

Шахтар покарав Трубіна за відмову продовжити контракт і домовленість про перехід в Інтер, – ЗМІ

Наразі між клубами тривають переговори щодо бонусів, які варто включити в трансфер. Цікаво, що раніше повідомлялось, що Бенфіка запропонувала 12 мільйонів євро за голкіпера, тоді як Шахтар хоче отримати за нього 22 млн.

Нагадаємо, що Трубіна тривалий час сватають в Інтер – Анатолій начебто домовився з "нерадзуррі" про безкоштовний трансфер у 2024 році, коли завершиться його угода з "гірниками".

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