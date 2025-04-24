Наразі англійський гранд шукає нового голкіпера у зв'язку з можливим відходом Едерсона. Гравець португальської Бенфіки Анатолій Трубін є одним з варіантів для "містян".

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Втім, трансфер українця до титулованого клубу може не відбутися, адже Манчестер Сіті звернув увагу на воротаря Порту Діогу Кошту, повідомляє Glorioso1904. Зазначається, що саме португалець є пріоритетним гравцем для підсилення воротарської позиції англійського клубу.

Наразі між Ман Сіті та футболістом Порту тривають перемовини, ними керує відомий агент Жорже Мендеш, який хоче укласти угоду якнайшвидше. Повідомляється, що Діогу Коштою також цікавляться Баварія, Манчестер Юнайтед та Челсі.

До слова, в поточному сезоні португальський кіпер провів 41 матч, пропустив 44 голи та оформив 18 "кліншитів". Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 38 мільйонів євро. Анатолій Трубін у нинішній кампанії провів 43 поєдинки, в яких пропустив 45 голів, у 18-ти матчах зіграв "на нуль".

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