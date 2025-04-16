Трубін може стати партнером Фелікса і Бернарду Сілви – Бенфіка будує грандіозні плани
Бенфіка хоче посилитися двома креативниками збірної Португалії.
Бенфіка хоче посилити свій склад перед клубним чемпіонатом світу. Лісабонці мають намір орендувати у Челсі Жоау Фелікса, у якого зараз справи в Мілані йдуть не найкращим чином. Про це інформує Record.
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Мілан орендував Фелікса у Челсі за 5,5 млн євро до кінця сезону без опції викупу.
Також Бенфіка хоче повернути вінгера Манчестер Сіті Бернарду Сілву. Як інформує The Times, "орли" вже зв'язалися з представниками 30-річного португальця для обговорення можливості переходу. Бенфіка не хоче платити відступні в розмірі 50 мільйонів євро, прописані в контракті гравця, і намагається дізнатися, чи зацікавлений сам гравець у поверненні.
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