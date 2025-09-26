Портал CIES оцінив потенційну вартість футболістів у разі їхніх майбутніх трансферів. У рейтингу представлені гравці різних позицій, проте особливу увагу привертають центрбеки та голкіпери, де знайшлося місце й українцям.

Найдорожчим серед потенційних трансферів воротаря визнано Анатолія Трубіна – його продаж оцінюють у 46,6 мільйона євро, що є значною сумою для голкіпера. Також у списку фігурує й страж воріт Шахтаря Дмитро Різник, чию трансферну вартість визначили на рівні 10,1 мільйона євро.

Серед захисників відзначився динамівець Тарас Михалко – він посів 10-ту позицію серед центрбеків з оцінкою у 22,6 мільйона євро.

