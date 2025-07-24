"Містяни" розглядають можливий трансфер 22-річного голкіпера, повідомляє LOUCOS PELO BENFICA. Манчестер Сіті готовий викласти за Трубіна 55 мільйонів євро.

Бенфіка готова продати Трубіна заради провального одноклубника Мудрика

Крім того, до Бенфіки може перейти воротар Сіті Едерсон – португальці розглядають його підписання за 10 мільйонів євро. Зазначається, що Трубін буде проданий лише у разі появи гарної заміни для українця.

До слова, у минулому сезоні Анатолій Трубін провів 51 матч за Бенфіку, пропустив 54 голи та 21 раз відіграв на нуль. Контракт українця з "орлами" розрахований до 2028 року. Портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста у 28 мільйонів євро.

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