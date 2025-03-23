Чемпіон Англії наразі програє конкуренцію Челсі у боротьбі за воротаря Роми Міле Свілара, тому перемкнувся на українського кіпера Анатолія Трубіна, повідомляє glorioso1904.pt.

"Грати за збірну – це як фінал великого матчу": Трубін лаконічно прокоментував виступи за національну команду

"Містяни" уважно стежать за виступами Трубіна та можуть спробувати підписати гравця влітку. Раніше сам футболіст прокоментував інтерес Ман Сіті.

"Чи правдиві чутки? Я, як і ви, бачив їх в інтернеті. Наразі повністю сфокусований на збірній, потім на Бенфіці. Тому що попереду важливий відрізок чемпіонату, Кубка, а решту треба відкласти на потім", – сказав Трубін для Sport-Еxspress.

У нинішньому сезоні Анатолій Трубін провів 38 матчів за клуб та пропустив 40 голів. Його контракт з Бенфікою розрахований до літа 2028 року. Transfermarkt оцінює вартість футболіста у 25 мільйонів євро.

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