Вінгер Атлетіко та збірної Португалії Жоау Феліш може змінити клубну прописку і повернутися в рідну команду.

Барселона не змогла собі дозволити викупити 24-річного португальця, а про це одну оренду з "матрацниками" не домовилися. Жоау Фелішу немає місці у складі Атлетіко, особливо після нечисленних інтерв'ю, де гравець скаржився на ставлення до нього.

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Як повідомляє Mundo Deportivo, Бенфіка розпочала перемовини щодо трансферу вінгера з "матрацниками". Португальський клуб, за який виступає Анатолій Трубін, планує викупити 50% прав на Феліша. Варто зауважити, що контракт португальця з мадридцями діє до 2029 року.

Жоау перейшов в Атлетіко саме з Бенфіки за рекордні 127 мільйонів євро. За Атлетіко він зіграв у 131 матчі у всіх турнірах. В його активі 34 голи та 18 асистів.

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