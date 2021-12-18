"Дебют за національну збірну – це одна з найяскравіших подій, але Євро... Розумію, що ще багато роботи. Вважаю, що найкращі мої роки ще попереду.

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Я дуже радий, що у такому віці я потрапив на чемпіонат Європи, але мої амбіції та бажання – не просто бути у заявці, а грати на таких великих турнірах", – сказав Трубін в ефірі програми "Футбольний формат".

Нагадаємо, на той момент 19-річний голкіпер Шахтаря був одним із трьох воротарів збірної України, яких Андрій Шевченко взяв на чемпіонат Європи минулого літа. За головну команду Трубін дебютував минулої весни. Після зміни тренерського штабу Анатолій отримує виклики лише в молодіжну збірну.

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