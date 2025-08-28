Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін відреагував на перемогу своєї команди над турецьким Фенербахче, яка забезпечила "орлам" вихід до основного етапу Ліги чемпіонів.

Учора, 27 серпня, португальська Бенфіка мінімально обіграла турецький Фенербахче Жозе Моурінью і вийшла до основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА 2025/26.

"Перемога – це про команду. Дякую за енергію, яку ми створюємо разом. Попереду нові виклики", – написав Трубін на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, Трубін вшосте поспіль у цьому сезоні завершив матч без пропущених голів.

