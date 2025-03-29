Вчора, 28 березня, Бенфіка Анатолія Трубіна грала в гостях у Жил Вісенте. Український голкіпер вийшов у стартовому складі та провів весь матч. Анатолій здійснив два сейви та не пропустив жодного гола.

Трубін оформив розгромний "кліншит" за Бенфіку – команда українця ділить вершину

"Це те, за чим сумуєш навіть після невеликої перерви. Гра. Емоції. Перемога", – написав Трубін на своїй сторінці в Instagram.

Завдяки цій перемозі "орли" наздогнали Спортінг на вершині таблиці, маючи по 62 очки.

Раніше повідомлялося, що Трубін може втратити місце в основі Бенфіки, поступившись конкуренту Соарешу.

Додамо, що Анатолій опублікував своє фото у стилі аніме – це новий тренд, який вже підтримала УАФ та деякі клуби.

Такої кадрово слабкої збірної України не було ще ніколи