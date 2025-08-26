Півзахисника Шахтаря Георгія Судакова пов'язують з переходом у Бенфіку, за яку виступає колишній одноклубник – Анатолій Трубін.

У акаунті Tiktok Георгія Судакова з'явився доволі загадковий допис, в якому світлини у формі Шахтаря чергуються з цитатами "Бог чує тебе, просто будь терплячим" та іншими, схожими за змістом.

Бенфіка зробила пропозицію щодо Судакова – клуб Трубіна намагається збити ціну

Але красномовнішим став коментар його екс-одноклубника, а нині гравця Бенфіки – Анатолія Трубіна. Воротар написав коротке послання: "Переходь у Бенфіку ("Come to Benfica" в оригіналі)".

Варто додати, що лісабонці зацікавлені у підписанні Георгія Судакова, але не можуть домовитись із Шахтарем щодо ціни. "Орли" пропонують 25-27 мільйонів євро, тоді як донеччани хочуть не менше 30 мільйонів за свого лідера.

Нагадаємо, що у сезоні 2024/25 Судаков забив 15 голів та віддав 6 асистів за 37 матчів у всіх турнірах за Шахтар. Аналітики порталу Transfermarkt оцінюють гравця у 32 млн євро.

Судаков отримав сенсаційний варіант трансферу, нові проблеми Забарного в ПСЖ, Ярмолюка порівняли з чемпіоном світу