Обидва українці були відзначені за свої виступи у єврокубках 2020 року та опинились у рейтингу 50-ти найперспективніших гравців за версією УЄФА.

Трубін опинився у символічній збірній відкриттів Ліги чемпіонів у 2020 році

Компанію Забарному та Трубіну у переліку, опублікованому на офіційному сайті УЄФА, склали такі зіркові вундеркінди як Джуд Беллінгем та Юссуфа Мукоко (обидва – Борусія Д), Єнс Хауге та Даніеле Мальдіні (обидва – Мілан), Педрі (Барселона), Флоріан Вірц (Байєр) та інші.

Нагадаємо, Трубін відіграв у 5 матчах Шахтаря у розіграші Ліги чемпіонів 2020/21, зберігши ворота на замку в трьох із них, а Забарний лише у вересні дебютував у складі Динамо, провівши повні 8 матчів киян у ЛЧ та тричі зігравши за збірну України в Лізі націй.

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