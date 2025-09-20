Бенфіка завітає в гості до АВС в матчі 6-го туру чемпіонату Португалії. Стартові склади та де дивитись гру підкаже "Футбол 24".

Жозе Моурінью днями очолив Бенфіку, тож виїзна гра проти АВС стане для "Особливого" першою на чолі "орлів". Старт зустрічі о 20:00 за київським часом. Варто відзначити, що обидва українці – Анатолій Трубін та Георгій Судаков – потрапили до основи.

Стартовий склад Бенфіки: Трубін – Дедіч, Антоніу Сілва, Отаменді, Даль – Барренчеа, Ріос – Івановіч, Судаков, Аурснес – Павлідіс.

Додамо, що лісабонці наразі посідають лише четверте місце в чемпіонаті Португалії, маючи 10 очок після 4 зіграних турів ("орли" уже через 3 дні мають зустрітись у перенесеному матчі 1-го туру з Ріу Аве). Очолює таблицю Порту, який набрав 18 пунктів після 6 зіграних турів.

