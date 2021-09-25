Трубін хоче перейти в іноземний топ-клуб – зірка Шахтаря планує реалізувати всі свої футбольні мрії
Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін ставить перед собою дуже амбітні завдання.
"Хочу спробувати свої сили в іншому чемпіонаті. Тому, що я з дитинства про це мріяв і дуже хочу, щоб мрія здійснилася.
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Якщо я навіть не спробую, я буду себе звинувачувати, що була можливість, а я не спробував. Треба спробувати, а там вже подивимося. Ну і звісно, що хочеться грати в Лізі чемпіонів, зі збірною на Євро або чемпіонаті світу. Це найвищий рівень", – сказав Трубін в ефірі YouTube-каналу vZbirna.
Нагадаємо, нинішній сезон 20-річний голкіпер починав у статусі основного в Шахтарі, але отримав травму. Сьогодні він вперше за довгий час потрапив до заявки "гірників" – на матч 9-го туру УПЛ проти Вереса.