Трубін феєричними сейвами допоміг Бенфіці здобути розгромну перемогу – "орли" продовжують боротьбу за чемпіонство
Бенфіка на виїзді зіграла з Віторією Гімараєш у 30 турі чемпіонату Португалії. Результат та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".
Чемпіонат Португалії, 30-й тур
Віторія Гімараєш – Бенфіка – 0:3
Голи: Павлідіс, 21, 84, Каррерас, 78
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Бенфіка мала непростий виїзд до п'ятої команди турнірної таблиці. Павлідіс вивів "орлів" вперед на 21 хвилині. Не бракувало роботи і в Анатолія Трубіна, який у першому таймі здійснив декілька фантастичних сейвів.
По перерві Віторія Гімарєш мала перевагу у володінні, намагалася втримувати Бенфіку, але вдруге пропустила. Трубіну знову довелося частенько вступати у гру і демонструвати свої найкращі якості.
Бенфіка, як і Спортінг, має 72 бали, але поступається "левам" за додатковими показниками, тому перебуває на другому місці.