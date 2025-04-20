Бенфіка на виїзді зіграла з Віторією Гімараєш у 30 турі чемпіонату Португалії. Результат та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Чемпіонат Португалії, 30-й тур

Віторія Гімараєш – Бенфіка – 0:3

Голи: Павлідіс, 21, 84, Каррерас, 78

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Бенфіка мала непростий виїзд до п'ятої команди турнірної таблиці. Павлідіс вивів "орлів" вперед на 21 хвилині. Не бракувало роботи і в Анатолія Трубіна, який у першому таймі здійснив декілька фантастичних сейвів.

По перерві Віторія Гімарєш мала перевагу у володінні, намагалася втримувати Бенфіку, але вдруге пропустила. Трубіну знову довелося частенько вступати у гру і демонструвати свої найкращі якості.

Бенфіка, як і Спортінг, має 72 бали, але поступається "левам" за додатковими показниками, тому перебуває на другому місці.

Vitória SC, Jogada, Nélson Oliveira, 37m



Mais uma defesa de Trubin! António Silva escorrega, deixa Nélson Oliveira fugir, o avançado do Vitória SC arrisca o remate de fora da área, o guardião encarnado sacode por cima#LigaPortugalBetclic #EPOCA2425 #JORNADA30#VSCSLB #VSC #SLB pic.twitter.com/06fWLIj1yr — VSPORTS ARCHIVE (@VsportsArchive) April 19, 2025