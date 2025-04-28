У 31-му турі чемпіонату Португалії Бенфіка на своєму полі розтрощила АВС (6:0). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Португалія, Прімейра-ліга, 31-й тур

Бенфіка – АВС – 6:0

Голи: Араужу, 8, Павлідіс, 23, Амдуні, 26, Актюркоглу, 40, Белотті, 71, Отаменді, 80

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У черговому турі португальської першості Бенфіка на своєму полі познущалась з аутсайдера АВС. Ще до перерви "орли" відвантажили у ворота суперника чотири сухих голи, а після відпочинку двома влучними ударами добили аутсайдера.

Український легіонер Анатолій Трубін потрапив до стартового складу "червоних" і провів на полі весь поєдинок. Наш земляк майже всю гру залишався без роботи, а з трьома ударами в площину він впорався без проблем. За свою гру він отримав від статистичного порталу SofaScore 7,4 бала з 10 можливих.

Перемога принесла Бенфіці 75 очки й зрівняла за очками зі Спортінгом – на вершині таблиці двовладдя.

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