– Я довірю місце у воротах Самуелу Соарешу тоді, коли вважатиму це потрібним. Я ставлюся до нього так само як і до будь-якого іншого гравця. Він демонструє високий рівень, і ми продовжуємо ту роботу, яку вже ведемо з ним.

Тренер Трубіна відреагував на привоз українця, який міг призвести до поразки в ЛЧ

Але для мене очевидно – Анатолій Трубін зіграє проти Фенербахче. Самуел вийде на поле тоді, коли це буде потрібно, адже ми повністю довіряємо обом нашим воротарям.

– Чи можливо так довго тримати молодого гравця з таким потенціалом у статусі другого номера?

– Коли ви кажете фразу "так довго", то про який саме період йдеться? Запитую, щоб ми правильно розуміли один одного.

– З того моменту, як Соареш став запасним.

– Тобто ви маєте на увазі період моєї роботи, так? Чи й минулі сезони також? Я можу відповідати лише за той час, коли працюю тут. Якщо не помиляюся – це рік без трьох тижнів. Я бачив, як Самуел суттєво спрогресував і ставлюся до нього так, як і до Актюркоглу та інших футболістів, – цитує Бруну Лаже прес-служба Бенфіки.

Нагадаємо, що матч-відповідь між Бенфікою та Фенербахче в раунді плей-офф кваліфікації ЛЧ відбудеться 27 серпня. В першій зустрічі у Туреччині команди розписали нічию 0:0.

