Бенфіка зустрінеться з Жил Вісенте у матчі 24-го туру португальського чемпіонату. Дивіться стартові склади команд та чи вийде в основі Анатолій Трубін в цій новині на "Футбол 24".

Матч Жил Вісенте – Бенфіка розпочнеться о 22:15 за київським часом. Відзначимо повернення в основу лісабонців Анатолія Трубіна – позиції українця останнім часом суттєво похитнулись, особливо після невпевненого виступу в грі проти Ріу Аве.

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Стартовий склад Бенфіки: Трубін – Араужу, Антоніу Сілва, Отаменді, Каррерас – Флорентіну, Кьокчю – Амдуні, Аурснес, Брума – Белотті.

Додамо, що Бенфіка у разі перемоги може зрівнятись за очками з лісабонським Спортінгом. "Орли" наразі мають 59 балів та на 1 гру менше, ніж у "левів", які посідають першу сходинку з 62 пунктами.

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