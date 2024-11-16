Голкіпер Бенфіка та збірної України Анатолій Трубін поділився очікуваннями від вирішальних поєдинків Ліги націй.

"Фінальні кроки. Натхнені вашою підтримкою йдемо за результатом", – написав Трубін на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Грузія – Україна: де дивитися матч Ліги націй

Нагадаємо, попереду в України два вирішальних поєдинки, які визначать подальшу долю збірної в Лізі націй – команда Реброва має шанс як піднятись у дивізіон А, так і опуститись нижче.

Вже сьогодні, 16 листопада, "синьо-жовті" у Батумі зіграють зі збірною Грузії, а у вівторок, 19 листопада, зійдуться з Албанією.

Після 4-х турів команда Сергія Реброва йде у турнірній таблиці групи В1 останньою, набравши 4 очки. Лідирує з 7 пунктами Чехія, а другу-третю сходинки з 6 балами ділять Грузія та Албанія.

Грузія – Україна: Ребров оголосив заявку "синьо-жовтих" на матч Ліги націй – є прогнозована втрата