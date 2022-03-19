"Насамперед це був страх за своїх рідних, потім усвідомлення, що не буде футболу та велике розчарування. Страх від того, що відбувається у 21 столітті.

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Стільки гарних міст буде зруйновано, постраждає велика кількість людей – це жахливо.

Спочатку я перебував у Києві й думав, що це не триватиме довго, але потім зрозумів, що з кожним моментом стає небезпечніше і вирішив поїхати до Луцька. І тепер я перебуваю тут разом зі своєю сім'єю.

Підтримую форму регулярними заняттями у тренажерному залі, пробіжками, збираємось із друзями та граємо у футбол, тенісбол. Будь-якими методами намагаюся тримати себе у формі й сподіваюся, що це закінчиться якнайшвидше", – сказав Трубін у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, у першій частині сезону Анатолій провів за Шахтар 18 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 19 голів. Ще у шести поєдинках відстояв "на нуль".

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