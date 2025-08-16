Сьогодні, о 22:30 за Києвом розпочнеться матч 2-го туру чемпіонату Португалії між Ештрелою і Бенфікою. Обидва клуби вже оголосили свої стартові склади. Як і в матчі 1-го кола, ворота Бенфіки захищатиме український воротар Анатолій Трубін.

Бенфіка ухвалила рішення щодо майбутнього Трубіна – європейський клуб уже готує йому контракт

Стартовий склад Ештрели: Ренан Рібейру, Фабіу Роналду, Жоване, Годой, Шаппо, Паулу Морейра, Луан Патрік, Лопіш Кабрал, Чернєв, Жоау Гастан, Абрахам Маркус;

Стартовий склад Бенфіки: Трубін, Дедіч, Антоніу Сілва, Отаменді, Даль, Барренечеа, Ріос, Орснес, Шельдеруп, Івановіч, Павлідіс.

У минулому сезоні Бенфіка та Ештрела зустрічалися між собою тричі, і щоразу перемогу здобували "червоні": 1:0 і 3:2 в чемпіонаті; 7:0 в Кубку Португалії.

Трубін вперше виграв Суперкубок Португалії – він отримав жовту картку за конфлікт із зірковим новачком Спортінга