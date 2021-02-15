Трубін – про втрату очок з Колосом: Шахтарю не треба скаржитись на стан газону
Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін висловився щодо нічиєї у першому матчі після повернення УПЛ. "Гірники" розписали мирову з Колосом у 14-му турі.
"Поле не було ідеальним, це всі бачили. Але воно однакове для всіх команд, тому не вважаю, що Шахтарю слід скаржитись на стан газону.
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Було багато моментів, особливо в першому таймі. Гадаю, варто було частіше бити по воротах. Зараз така погода: рикошет, відскок, слід бути більш націленими, більше ударів завдавати. Завершення забракло – підставити ногу, пробити", – цитує Трубіна офіційний сайт Шахтаря.
До слова, через нічию відставання Шахтаря від Динамо на вершині турнірної таблиці збільшилось до 3 залікових пунктів.
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