Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін вважає, що "синьо-жовті" можуть здивувати скептиків і вийти на чемпіонат Європи.

"Чи не було прикрого відчуття, що на місці Уельсу на Мундіалі могла бути Україна? Це – футбол. Є результат. Нам усім дуже хотілося вийти на чемпіонат світу, це мрія нашого покоління й такий важливий шанс для старожилів збірної.

Трубін назвав пріоритетний для себе чемпіонат після відходу з Шахтаря

Тим більше після першого матчу плей-офф проти Шотландії нас надихнула та перемога, була така велика підтримка по всій Україні.

Інколи думаю, яким би був результат, якби у нас пройшов повноцінний сезон і всі були після клубного футболу в формі... Проте все ж сталося так, як сталося, і ми постараємося пробитися на наступні великі турніри.

Щодо наших шансів пробитись на Євро-2024... До початку турніру ніхто не може вважати себе переможцем. Італія, чемпіон Європи, не пройшла на чемпіонат світу. Траплялися й інші сенсації. Нам залишається працювати, виходити на поле й доводити, що ми варті виходу на великий турнір", – сказав Трубін в інтерв'ю виданню Український футбол.

Нагадаємо, збірна України у відборі на чемпіонат Європи потрапила у групу С, де її суперниками будуть Італія, Англія, Північна Македонія та Мальта.

Барселона переманила одного з найцікавіших талантів України – він уже забиває суперголи і вражає іспанські ЗМІ