"Перші 20-25 хвилин були дуже важкі для нас. Але після того, як рахунок став 0:1, зрозуміли, що не маємо шляху назад. Змінили нашу тактику – це спрацювало. Як бачите, проти Словаччини була справжня збірна, а не та, що у першій грі проти Румунії.

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Як саме Україна змінила тактику? У нас були дуже важкі моменти, коли вони тримали м'яч під контролем. Тому саме пресинг ми змінили – вони дуже легко виходили з-під нього. У другому таймі у них майже не було моментів чи ударів.

Мій перший вихід на Євро-2024... Всі розуміють позицію воротаря: ціна помилки – на 90% це гол. Тому психологічно голкіпери мають бути зосереджені та емоційно стійкі. Ніколи не знаєш, що може трапитися. Я був готовий на першу гру, був готовий зараз. Такі турніри для нас, футболістів – щось унікальне, тим паче в теперішній час. Дуже радий, що змогли перемогти. Третя гра буде вирішальною.

У грі з Румунією нам не вистачило виграної боротьби у ключових моментах. Всі матчі, що я дивлюся, – боротьба виходить на перший план. Навіть топові збірні важко перемагають – Англія, Франція. На рівні збірних всі вміють грати, бо тут зібрані найкращі гравці. Це, можливо, один з найбільш ключових аспектів гри, над цим треба буде плідно попрацювати. І свіжа енергія дуже важлива – багато сил витратили. Але є час підготуватися та налаштуватися на гру", – сказав Трубін у коментарі Суспільне Спорт.

Нагадаємо, після двох турів збірна України з трьома очками йде у турнірній таблиці групи Е на третій сходинці.

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