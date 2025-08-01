Воротар Бенфіки та збірної України Анатолій Трубін в соціальній мережі Instagram прокоментував виграш Суперкубка Португалії після перемоги над Спортінгом (1:0).

Трубін вперше виграв Суперкубок Португалії – він отримав жовту картку за конфлікт із зірковим новачком Спортінга

"Неможливо придумати день краще. 100+ матчів з Бенфікою. Плюс один трофей, плюск одна перемога та ще й День народження (24 роки). Дякую команді та вболівальникам – це ідеальний старт сезону. Попереду – ще більше", – написав Анатолій Трубін.

Український голкіпер провів на полі всі 90 хвилин, тричі рятував команду і заробив попередження. Це вже другий трофей Трубіна з Бенфікою – раніше у сезоні 2024/25 він разом з командою виграв Кубок ліги.

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