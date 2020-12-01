"Сьогоднішня гра більше сподобалась, у порівнянні з матчем в Мадриді. Ми зіграли на нуль. Це дуже важливо для всієї команди, для воротаря, для захисників.

Шахтар – Реал – 2:0 – відео голів

Найважчий момент для мене? Вся гра була важка, не лише для мене, а й для команди. Ми вірили один в одного. Знали, що у нас все може вийти, якщо будемо викладатись на 100%.

Зміни після 0:10 від Борусії М? Для кожного це був важкий удар, ці дві поразки. У нас психологія переможців. Ми зуміли зібратись у потрібний момент і перемогти. Ця перемога для вболівальників, адже ми змогли реабілітуватись після 0:10.

Чи відчуваю більше впевненості? Чим більше граю, тим більше досвіду, тим я спокійніший. Якщо порівняти два матчі, то психологічно я виріс. Адже, коли в першій зустрічі ми вигравали, то я хотів завершення поєдинку. Сьогодні я грав спокійно та насолоджувався грою.

Ми почали святкувати перемогу, лише коли суддя свиснув, адже до цього не можна було розслаблятись. Реал може покарати за все", – сказав Трубін в ефірі ТК Футбол.

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