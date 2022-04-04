Голкіпер "гірників" відреагував на новину про влучання снарядів, випущених російськими орками, у тренувальне поле команди.

Тренувальний комплекс Шахтаря, розташований неподалік Києва, постраждав від обстрілів – туди прилетіли два снаряди.

Тренувальна база Шахтаря зазнала обстрілів під час боїв поблизу Києва: є кадри наслідків

"Це теж військовий об'єкт? Звісно, ці фото не йдуть у порівняння з розбомбленими будинками. Але немає змісту грати в гру "у кого гірше".

Такого не повинно бути. Не вкладається в голові. Щоб наводити лад десь зовні, потрібуно спершу навести лад у своїй голові. Все є і буде Україна", – написав Трубін в Instagram.

Нагадаємо, останніми днями ЗСУ вибили ворога з території Київської області, звільнивши низку населених пунктів від окупації.

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