Трубін – про найкращий сейв з Францією, настрій у роздягальні й невикористані шанси України: "Все так швидко відбулося"
Воротар "синьо-жовтих" Анатолій Трубін висловився щодо поразки від "трикольорових" (0:2) у відборі ЧС-2026.
– По-воротарськи, наскільки для тебе був складний матч?
– Думаю, не тільки по-воротарськи, а взагалі було дуже важко. Збірна Франції – гарний опонент.
– У моменті з 2-м голом вже бачив, що захист не зупиняє Мбаппе?
– Воно все так швидко відбулося. Вже діяв по ситуації, але Мбаппе дуже якісно завершив.
– Який настрій був у роздягальні після матчу?
– Звичайно, якби все інакше склалося, могли зачепитися за очки. Але це вже минуле, тому готуємося далі, наступна гра буде важлива. Потрібно набирати свої залікові бали.
– Наскільки складні для тебе були ці 2 м’ячі?
– Важко було. Я, звичайно, передивлюся ще момент, що б я міг зробити краще, але так на око – дуже добре завершили гравці. Не знаю, потрібно дивитися.
– Але ти й виручав команду. Який сейв можеш занести собі в актив, який запам’ятався?
– Та жоден. На жаль, ми програли, тому…
– На 65-й був дуже хороший момент у збірної України. Було таке відчуття, що вдасться зрівняти?
– Звичайно, що ми вірили. Був момент, але, на жаль, не вдалося завершити, – сказав Трубін у коментарі Tribuna.
Нагадаємо, збірна України пропустила швидкий гол, однак після перерви мало чудовий шанс, аби відігратись (Забарний влучив у стійку). Під кінець зустрічі Мбаппе остаточно поховав шанси команди Реброва хоча б на нічию.
