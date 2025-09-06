– По-воротарськи, наскільки для тебе був складний матч?

– Думаю, не тільки по-воротарськи, а взагалі було дуже важко. Збірна Франції – гарний опонент.

"Україна занадто поважала збірну Франції": Бондаренко знайшов причину фіаско у стартовому матчі відбору ЧС-2026

– У моменті з 2-м голом вже бачив, що захист не зупиняє Мбаппе?

– Воно все так швидко відбулося. Вже діяв по ситуації, але Мбаппе дуже якісно завершив.

– Який настрій був у роздягальні після матчу?

– Звичайно, якби все інакше склалося, могли зачепитися за очки. Але це вже минуле, тому готуємося далі, наступна гра буде важлива. Потрібно набирати свої залікові бали.

– Наскільки складні для тебе були ці 2 м’ячі?

– Важко було. Я, звичайно, передивлюся ще момент, що б я міг зробити краще, але так на око – дуже добре завершили гравці. Не знаю, потрібно дивитися.

– Але ти й виручав команду. Який сейв можеш занести собі в актив, який запам’ятався?

– Та жоден. На жаль, ми програли, тому…

– На 65-й був дуже хороший момент у збірної України. Було таке відчуття, що вдасться зрівняти?

– Звичайно, що ми вірили. Був момент, але, на жаль, не вдалося завершити, – сказав Трубін у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, збірна України пропустила швидкий гол, однак після перерви мало чудовий шанс, аби відігратись (Забарний влучив у стійку). Під кінець зустрічі Мбаппе остаточно поховав шанси команди Реброва хоча б на нічию.

