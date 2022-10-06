Трубін визнаний найкращим у складі Шахтаря за гру з Реалом. WhoScored – 8.2, SofaScore – 8.7. Статистичні портали виводять оцінки суто на основі голих цифр, не орієнтуючись на контекст.

Реал – Шахтар – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Анатолій зробив 11 сейвів, більшість з яких – після ударів з меж штрафного майданчика. Але припустився однієї помилки, яка призвела до моменту Реала. На противагу Лунін здійснив лише 2 сейви.

Шахтар поступився Реалу в третьому турі Ліги чемпіонів, однак з мінімальним рахунком. Чудову оцінку також отримав Бондар – 7.7 (6 заблокованих ударів, 3 перехоплення, 1 порятунок на лінії).

Реал мінімально переграв Шахтар у матчі ЛЧ – Лунін знову пропустив, Мудрик пробачив, шедевр Зубкова, 11 сейвів Трубіна