Молоді українські зірки можуть похвалитися величезною, як на свій вік, ігровою практикою.

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) опублікував рейтинги гравців відповідно до їхнього ігрового досвіду у 2021 році. Football Observatory проаналізувала матчі 401 команди на клубному рівні та провідні міжнародні змагання у цьому році (з першого січня по перше грудня).

Шахтар, Динамо, Верес, Маріуполь – "полярні" клуби УПЛ, вони виділяються на фоні чемпіонату, як мало хто в Європі

Щоб вирівняти умови, кожній лізі вирахували спеціальний коефіцієнт. УПЛ отримала 0,61 (для прикладу: АПЛ – 1, Мексика – 0,67, Греція – 0,53). Потім коефіцієнти вирахували для кожного клубу. І сформували рейтинги "найдосвідченіших гравців року".

Таким став захисник Баварії та Реала Давід Алаба. В трійку увійшли Рубен Діаш і Мілан Шкріняр. Рейтинг воротарів очолив Тібо Куртуа, який не дає жодних шансів Луніну.

У категорії 20-річних голкіперів другим найдосвідченішим став воротар Шахтаря Анатолій Трубін. За рік він зіграв понад 3300 хвилин і отримав високий показник досвіду – 56,1.

У категорії 19-річних гравців другим найдосвідченішим став захисник Динамо Ілля Забарний. За рік він зіграв понад 4700 хвилин. Показник досвіду – 78,7. Забарний обійшов самого Педрі, чиєю витривалістю захоплюється вся Європа.