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Славія – Динамо: післяматчева прес-конференція Їндржиха Трпішовскі

10:05 631 Читать на русском
Славія – Динамо: післяматчева прес-конференція Їндржиха Трпішовскі
Їндржих Трпішовскі / фото з соцмереж

Наставник Славії Їндржих Трпішовскі прокоментував нічию своєї команди у матчі кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Динамо (1:1).

"Загалом, у мене неоднозначні відчуття після матчу. Якби ми не забили, я б оцінив його негативно. Ми зіграли добре, за винятком перших 20 хвилин страху. Наприкінці поєдинку перевага була на нашому боці, ми постійно тиснули на суперника. Було створено чимало моментів біля воріт Динамо, проте курйозний гол пропустили ми.

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У Динамо було всього два моменти за увесь матч і один з них вони реалізували. Пропущений гол? Це наша груба помилка. Команда просто зупинилась в момент, коли потрібно було продовжувати захищатись. Ми мали більше моментів, але забили лише один м'яч. Нам потрібно було зіграти більш компактно проти Динамо. Підсумковий результат більше влаштовує киян.

Нас здивувала поява на полі Дениса Гармаша. Ми очікували побачити Володимира Шепелєва.

Ми не будемо відсиджуватись в обороні у Києві. Нам обов'язково потрібен гол у матчі-відповіді. Все буде залежати від того, як закінчиться перший тайм київського матчу. Потрібно продемонструвати інтенсивність в атаці і тоді ми зможемо досягти позитивного результату", – цитує Трпішовскі офіційний сайт Славії.

Нагадаємо, Динамо втратило перемогу над Славією на останніх хвилинах виїздного матчу.

Матч-відповідь відбудеться за тиждень, 14 серпня, у Києві.

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Славія Прага - Динамо: Вівторок 07 серпня 2018

Славія Прага
Матч завершено
1 : 1
Динамо
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Славія Прага - Динамо Ліга чемпіонів Славія Прага Славія Прага Їндржих Трпішовскі Їндржих Трпішовскі
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