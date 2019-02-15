Троє вболівальників Динамо отримали травми після сутички з грецькою поліцією

Сутичка фанатів Динамо та поліції / фото з соцмереж

Поліція Греції надавала стусанів фанатам, які приїхали з України.

Вчора на стадіоні Георгіос Караїскакіс на гостьовому секторі, де розташувалися вболівальники Динамо, поліція побила гостей з України.

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На опублікованому відео грецькі поліцейські кийками жорстоко б'ють фанатів "біло-синіх". Про причини такої поведінки правоохоронців – не повідомляється. У результаті інциденту троє фанатів Динамо отримали травми, повідомляє Gazzetta.gr.

Постраждалим надали першу медичну допомогу, а після матчу доправили в аеропорт, звідки вболіваники полетіли в Україну. Відео побиття можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, матч-відповідь між Динамо та Олімпіакосом відбудеться 21 лютого, початок о 22:00.

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