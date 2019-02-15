toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ОЛІМПІАКОС - ДИНАМО ШАХТАР - АЙНТРАХТ ФРАНКФУРТ ЛІГА ЄВРОПИ

Троє вболівальників Динамо отримали травми після сутички з грецькою поліцією

17:36 553 Читать на русском
Троє вболівальників Динамо отримали травми після сутички з грецькою поліцією
Сутичка фанатів Динамо та поліції / фото з соцмереж

Поліція Греції надавала стусанів фанатам, які приїхали з України.

Вчора на стадіоні Георгіос Караїскакіс на гостьовому секторі, де розташувалися вболівальники Динамо, поліція побила гостей з України.

Олімпіакос – Динамо: ідеальний результат при посередній грі, інертний Соль та повторення історії

На опублікованому відео грецькі поліцейські кийками жорстоко б'ють фанатів "біло-синіх". Про причини такої поведінки правоохоронців – не повідомляється. У результаті інциденту троє фанатів Динамо отримали травми, повідомляє Gazzetta.gr.

Постраждалим надали першу медичну допомогу, а після матчу доправили в аеропорт, звідки вболіваники полетіли в Україну. Відео побиття можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, матч-відповідь між Динамо та Олімпіакосом відбудеться 21 лютого, початок о 22:00.

4 камбеки на двох, або Англійські арбітри як клуб пихатих ідіотів: реакція соцмереж на матчі Динамо та Шахтаря в ЛЄ

Ліга Європи1/16 фіналуКараіскакіс (Пірей)

Олімпіакос - Динамо: Четвер 14 лютого 2019

Олімпіакос
Матч завершено
2 : 2
Динамо
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Динамо Динамо Ліга Європи Олімпіакос - Динамо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
30
хв
Ювентус
21:30
Фрозіноне
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук