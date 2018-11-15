Троє українців потрапили у топ-100 найкращих гравців Ліги Європи

Віктор Циганков, Віталій Миколенко та Руслан Маліновський вдало виступають у Лізі Європи.

Після 4 турів Ліги Європи троє українських футболістів перебувають у топ-100 серед найкращих гравців другого за престижністю клубного турніру Європи.

Динамо – найкраща команда 4-го туру Ліги Європи, – InStat

Серед них двоє гравців Динамо: Віктор Циганков та Віталій Миколенко. Перший посідає 15-е місце рейтингу, другий – 57-е, повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

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Також у списку топ-100 найкращих футболістів Ліги Європи є український хавбек Генка Руслан Маліновський. Півзахисник перебуває на 45-ій сходинці.

Зауважимо, що до уваги беруться гравці, які виступають у Лізі Європи, але оцінюються їхні виступи і в національних чемпіонатах цього сезону.