Троє українців потрапили до символічної збірної туру в Азербайджані

Троє українських гравців потрапили до когорти найкращих у Азербайджані за підсумками 15-го туру тамтешнього чемпіонату.

Професіональна футбольна ліга Азербайджану опублікувала символічну збірну 15-го туру Прем'єр-ліги з футболу, яка грунтується на показниках InStat.

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Відзначимо, що до цієї збірної потрапили відразу троє українських футболістів. Новоспечений воротар Сабаїла Олександр Рибка, який залишив власні ворота недоторканими у дебютному матчі за новий клуб, форвард Марко Девіч, який голом допоміг Сабаху здолати Зіру та очолив список бомбардирів, та захисник Кирило Петров із клубу Нефтчі.

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