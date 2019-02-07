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Троє українців потрапили до символічної збірної туру в Азербайджані

19:04 119 Читать на русском
Троє українців потрапили до символічної збірної туру в Азербайджані
Марко Девіч / фото із соцмереж

Троє українських гравців потрапили до когорти найкращих у Азербайджані за підсумками 15-го туру тамтешнього чемпіонату.

Професіональна футбольна ліга Азербайджану опублікувала символічну збірну 15-го туру Прем'єр-ліги з футболу, яка грунтується на показниках InStat.

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Відзначимо, що до цієї збірної потрапили відразу троє українських футболістів. Новоспечений воротар Сабаїла Олександр Рибка, який залишив власні ворота недоторканими у дебютному матчі за новий клуб, форвард Марко Девіч, який голом допоміг Сабаху здолати Зіру та очолив список бомбардирів, та захисник Кирило Петров із клубу Нефтчі.

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Теги
Світ Марко Девіч Марко Девіч Олександр Рибка Олександр Рибка Кирило Петров Кирило Петров Нефтчі Нефтчі Сабаїл Сабаїл Сабах Сабах Українці за кордоном
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