Троє українських арбітрів працюватимуть на жіночому ЧС-2019

ФІФА опублікувала список арбітрів на чемпіонат світу-2019 серед жінок, де також знайшлось місце 3 українкам.

ФІФА на своєму офіційному сайті опублікувала список з 27 арбітрів та 48 асистентів, які працюватимуть на матчах жіночого чемпіонату світу-2019.

Українка Монзуль потрапила у топ-5 найкращих жінок-арбітрів світу

Серед них українські рефері Катерина Монзуль, Марина Стрілецька та Олександра Ардашева. Шлях арбітрів на ЧС розпочався ще в 2015 році завдяки проекту жіночого суддівства "Шлях до Франції-2019".

Перший семінар відбудеться 13-17 грудня в ОАЕ, туди отримала запрошення і Катерина Монзуль, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

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