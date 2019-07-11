Троє суддів Бундесліги не отримали атестат на новий сезон – серед них "співучасник" легендарного камбеку Барселони

Далеко не всі німецькі рефері підтвердили свою профпридатність перед сезоном 2019/20.

Німецький футбольний союз не видав ліцензії Денізу Айтекіну, Тобіасу Вельцу і Марко Фріцу, інформує Der Tagesspiegel.

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Усі троє провалили тести з фізичної підготовки, які рефері щорічно здають перед початком нового чемпіонату. Зазначеним арбітрам нададуть повторну спробу 8 серпня, яка може змінити невтішний для них вердикт.

Нагадаємо, саме Айтекін у Лізі чемпонів-2016/17 працював на матчі-відповіді Барселона – ПСЖ, який завершився розгромною перемогою каталонців з рахунком 6:1 після гостьових 0:4.

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