Український півзахисник Еюпспора Тарас Степаненко возз'єднався з родиною у Туреччині й подякував за допомогу своєму нинішньому клубу.

"Я хотів би висловити слова подяки Еюпспору, Арда Турану, всім тренерам, гравцям і персоналу за такий теплий прийом моєї сім'ї.

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Мої сини дуже вражені й щасливі від цього досвіду. Дуже вам дякую", – написав Степаненко на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Після переїзду родина Степаненків відвідала базу Еюпспора, а сини українського півзахисника навіть потренувались з турецькою командою.

Нагадаємо, 35-річний Степаненко перейшов у турецький клуб з Шахтаря, підписавши з командою контракт до 30 червня 2026 року. За Еюпспор встиг провести 4 матчі, зігравши сумарно 240 хвилин. Нині він відновлюється від травми.

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