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Троє лідерів Динамо пропустили тренування через травми

08:25 - Читать на русском
Троє лідерів Динамо пропустили тренування через травми
Тренування Динамо / фото ФК Динамо

Перша двосторонка Динамо при Мірчі Луческу відбулась одразу без трьох провідних гравців.

Денис Попов пропустив тренування Динамо через м'язове ушкодження, повідомляє офіційний сайт Динамо.

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Окрім центрбека, разом із командою не займались Беньямін Вербіч та Микита Бурда. Останній проходив відновлювальні процедури, тоді як інші двоє спостерігали за тренуванням одноклубників.

Нагадаємо, у минулому сезоні УПЛ Динамо фінішувало другим і зможе боротись у кваліфікації за вихід у груповий етап Ліги чемпіонів.

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Теги
Микита Микита Бурда Динамо Динамо Беньямін Беньямін Вербіч Денис Денис Попов
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