Троє лідерів Динамо пропустили тренування через травми

Перша двосторонка Динамо при Мірчі Луческу відбулась одразу без трьох провідних гравців.

Денис Попов пропустив тренування Динамо через м'язове ушкодження, повідомляє офіційний сайт Динамо.

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Окрім центрбека, разом із командою не займались Беньямін Вербіч та Микита Бурда. Останній проходив відновлювальні процедури, тоді як інші двоє спостерігали за тренуванням одноклубників.

Нагадаємо, у минулому сезоні УПЛ Динамо фінішувало другим і зможе боротись у кваліфікації за вихід у груповий етап Ліги чемпіонів.

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