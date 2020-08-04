Троє лідерів Динамо пропустили тренування через травми

Україна — 3 серп 11043
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Динамо провело першу двосторонку при Луческу – Шапаренко вразив шедевральним соло-голом
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Динамо розпочало перемовини з європейським грандом щодо трансферу Миколенка, – ЦиганикУкраїна — 3 серп 22808
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Луческу заморозив трансфер Моро у ДинамоУкраїна — 3 серп 10061
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Соломон може приєднатись до Маліновського у Аталанті – італійці відправили запит ШахтарюУкраїна — 3 серп 2955
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Скрипник не очолить СК Дніпро-1 – ЗМІ називають Коломойського винуватцем зриву перемовинУкраїна — 3 серп 13444