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Троє гравців збірної Нікарагуа "зняли" повій після провалу у матчі з Коста-Рікою – тренер миттю розібрався з порушниками

20:27 203 Читать на русском
Троє гравців збірної Нікарагуа "зняли" повій після провалу у матчі з Коста-Рікою – тренер миттю розібрався з порушниками
Гравці Нікарагуа вирішили зекономити сили для післяматчевих втіх / Getty Images

Представники одного з учасників Золотого кубка КОНКАКАФ вляпалися в секс-скандал.

Троє гравців збірної Нікарагуа дозволили собі грубе порушення дисципліни після закінчення матчу групового етапу проти Коста-Ріки (0:4).

Через кілька годин після цієї гри футболісти Марлон Лопес Морено, Карлос Монтенегро і Карлос Чаваррія привели повій прямо до готелю, де проживає збірна.

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"Служба безпеки готелю розбудила мене о першій годині ночі і показала відео, де гравці повертаються в свої номери. Мені сказали, що це Чаваррія, Монтенегро і Лопес. Першим двом я відразу ж сказав, щоб вони зібрали свої речі – їх виключено.

Потім співробітники відвели мене в іншу кімнату. Там був Лопес і дівчина, яка виходила з душу. Було близько другої години ночі. Я сказав йому доробити всі свої справи, а потім збиратися і також їхати додому", – сказав головний тренер збірної Анрі Дуарте у коментарі офіційному сайту команди.

Збірна Нікарагуа продовжить виступати на Кубку КОНКАКАФ з 20 гравцями.

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