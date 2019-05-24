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Троє гравців Шахтаря достроково пішли у відпустку

20:31 458 Читать на русском
Троє гравців Шахтаря достроково пішли у відпустку
Ісмаїлі / ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека достроково відпустив трьох гравців у відпустку.

Шахтар на своєму офіційному сайті повідомив, що Ісмаїлі, Тайсон та Веллінгтон Нем достроково пішли у відпустку з дозволу головного тренера Паулу Фонсеки.

Фонсека спілкувався з Суркісом під час матчу юнацьких команд Динамо та Шахтаря

Португальський фахівець використає ротацію складу через завоювання усіх трофеїв. У 31 турі "гірники" зіграють на виїзді проти Маріуполя. Матч відбудеться 26 травня о 19:30.

Шахтар вже 3 роки поспіль виграє "золотий дубль", починаючи з сезону 2016/17. Паулу Фонсека має ще рік за контрактом.

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Теги
Тайсон Тайсон Ісмаїлі Ісмаїлі Веллінгтон Нем Веллінгтон Нем Шахтар Шахтар Паулу Фонсека Паулу Фонсека
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