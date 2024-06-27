Напередодні Зоря прибула до Словенії у місто Рогашка Слатина , де готуватиметься до нового сезону. За повідомленням прес-служби луганців, тренерський штаб взяв з собою 25 гравців, серед яких опинились і три гравці Динамо.

Зоря вийшла з відпустки і пройшла медогляд – луганці готуються до збору за кордоном

Зокрема, спробує переконати тандем Коваля-Бартуловіча у своїй профпридатності захисник Олексій Гусєв, який минулого сезону грав за Динамо U-19. Окрім того, у команді залишилися півзахисники Артем Слесар і Вікентій Волошин, які захищали кольори луганців у попередній першості.

На зборах у Словенії до Зорі приєднаються легіонери. Виключенням стане лише форвард Едуардо Герреро, який приїде у розташування клубу пізніше, адже разом зі збірною Панами бере участь на Кубку Америки.

Нагадаємо, у планах "чорно-білих" проведення 5-6 товариських матчів. Перший відбудеться вже 2 липня проти угорського МТК (Будапешт).

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