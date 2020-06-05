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"Трохи став іспанцем": Кроос оригінально порівняв менталітет німців та іспанців

17:11 134 Читать на русском
"Трохи став іспанцем": Кроос оригінально порівняв менталітет німців та іспанців
Тоні Кроос / Kicker

Півзахисник Реала Тоні Кроос розповів про культурні відмінності між іспанцями та німцями.

"Чи вважають мене "типовим німцем" в Іспанії? З точки зору іспанців – можливо. З точки зору німців я, ймовірно, вже став трохи іспанцем. Іспанці більш розслаблені, і я сам теж трохи розслабився.

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Але я все ще за абсолютну пунктуальність, хоча в Іспанії до цього ставляться легше. Запізнитися на 10 хвилин абсолютно нормально. Коли я приходжу на командні збори за три хвилини до початку, то в Іспанії я прийду першим, а в Німеччині я буду останнім.

Іспанці також обнімаються і цілуються з усіма, а я людина трохи іншого типу. Можливо, це невелика німецька частина в мені. Це не означає, що мені не подобаються мої одноклубники, просто не потрібно такого екстремального фізичного контакту", – поділився Кроос в коментарі GQ.

Зазначимо, що у поточному сезоні Кроос провів 33 матчі за Реал, записавши до свого активу 5 голів та 9 асистів.

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Теги
Німеччина Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Тоні Кроос Тоні Кроос
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