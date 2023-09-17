Нападник Аль-Халяля Алєксандар Мітровіч запевняє, що переїзд на Аравйський півострів став кроком вперед у його кар'єрі.

"Коли я отримав пропозицію від Аль-Хіляля, я обговорив це зі своєю сім'єю. Відмовитися було неможливо.

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У мене немає ностальгії за Англією – я грав там багато років. Я щасливий, що нарешті прийшов у топ-клуб. Аль-Хіляль тут, в Азії, за статусом трохи нагадує мадридський Реал у Європі", – цитує Мітровіча Gazzetta Dello Sport.

Нагадаємо, серб дуже важко пробивав собі шлях у Саудівську Аравію. Мітровіч навіть відмовлявся грати за Фулхем, який не відпускав форварда в Аль-Хіляль. Зрештою, клуби змогли закрити трансфер. Алєксандар вже встиг зіграти за новий клуб 5 матчів, у яких забив 5 голів та віддав асист.

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