"Я відновлювався в Бельгії, і в цьому ж центрі була вся бельгійська національна команда. Якщо є якісь проблеми – вони теж там відновлюються. Багато кого бачив. Здивувався, що там був Лукаку.

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Попросив його сфотографуватися разом. Там багато хто був. Той же Доку (Жеремі Доку – форвард Ренна, – Футбол 24). Теж попросив з ним фото. Грали з ним три роки тому в Юнацькій лізі УЄФА.

Лукаку на мому тлі монстр? Так, але тренери кажуть, що він трохи ледар. Спочатку щось робить, а потім вже сидить в телефоні. Можливо, хтось пише або дзвонить. За габаритами видно, що він пре. Який Лукаку у спілкуванні? Як мені здалося, він дуже простий. Тоді 4-5 людей попросили з ним сфотографуватися, і він без розмов підійшов, побажав якнайшвидшого одужання. Максимум простоти", – сказав Попов в інтерв'ю YouTube-каналу Pressing.

Нагадаємо, Денис не поїхав з Динамо на перший збір в Іспанію і продовжує реабілітацію після травми, отриманої в першому офіційному матчі сезону.

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