На Олімпійських іграх у Токіо не виступлять три українські легкоатлети – Михайло Гаврилюк, Назар Коваленко та Наталя Пироженко-Чорномаз.

Незалежна організація по боротьбі з допінгом у легкій атлетиці відсторонила від змагань українців Гаврилюка (метання молота), Коваленка (спортивна ходьба) та Пироженко-Чорномаз (естафета 4х400 метрів). Про це повідомляє Athletics Integrity Unit.

Українська спортсменка відсторонена від Олімпіади через допінг

Усі вони були у заявці збірної України на Олімпіаду у Токіо, однак тепер не зможуть взяти участь у Іграх-2020. Атлетів звинувачують у порушенні 15-го пункту атидопінгових правил. У ньому йдеться про те, що спортсмен зобов'язаний здати три тести на заборонені речовини у період поза змаганнями. Інтервал між пробами – не менш ніж 21 день протягом 10 місяців.

Зауважимо, вже вдруге за останні три дні українських атлетів відсторонюють від Олімпіади. Нещодавно через підозру у вживанні еритропоетіну зі змаганнь виключили нашу триатлоністку Юлію Єлістратову. Раніше схожа доля спіткала важкоатлета Дмитра Чумака, гімнаста Олега Верняєва та легкоатлета Ігоря Главана (спортивна ходьба на 50 км).

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