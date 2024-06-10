Трьох фанатів Валенсії засудили до справжньої в'язниці за расистські образи Вінісіуса
10 червня 15:32 - Читать на русском
В Іспанії вперше винесли подібний вирок фанатам за образу футболіста.
Три вболівальники Валенсії проведуть вісім місяців за ґратами та два роки не зможуть відвідувати футбольні стадіони. Такий вирок отримали кривдники Вінісіуса, повідомляє Marca.
Расистський скандал з Вінісіусом: поліція арештувала трьох підозрюваних
У травні 2023-го Вінісіус почув на свою адресу расистські вигуки від фанів Валенсії. Одного зловмисника бразилець впізнав сам, ще двох знайшли за допомогою камер.
Ла Ліга подала позов до суду, а місцева федерація та Реал приєдналися до обвинувачення. У суді зачитали вибачення перед Вінісіусом і відзначили його внесок у боротьбу з расизмом.
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