Три вболівальники Валенсії проведуть вісім місяців за ґратами та два роки не зможуть відвідувати футбольні стадіони. Такий вирок отримали кривдники Вінісіуса, повідомляє Marca.

Расистський скандал з Вінісіусом: поліція арештувала трьох підозрюваних

У травні 2023-го Вінісіус почув на свою адресу расистські вигуки від фанів Валенсії. Одного зловмисника бразилець впізнав сам, ще двох знайшли за допомогою камер.

Ла Ліга подала позов до суду, а місцева федерація та Реал приєдналися до обвинувачення. У суді зачитали вибачення перед Вінісіусом і відзначили його внесок у боротьбу з расизмом.