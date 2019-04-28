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Тренер Олімпіка Климовський: Заміни спрацювали в матчі з Карпатами

08:25 94 Читать на русском
Тренер Олімпіка Климовський: Заміни спрацювали в матчі з Карпатами
Ігор Климовський / ФК Олімпік

Виконувач обов'язків головного тренера Олімпіка Ігор Климовський прокоментував перемогу над Карпатами в матчі 36 туру УПЛ (3:2).

9’ Геннадій Пасіч
83’ Максим Дегтярьов
84’ Матар Дійє
 
Франціско Ді Франко 36’
Крістіан Понде 54’
9’ Геннадій Пасіч
36’ Франціско Ді Франко
54’ Крістіан Понде
83’ Максим Дегтярьов
84’ Матар Дійє

"Я дуже радий цій перемозі. Не можу сказати, що ми її заслужили. Нічия була б більш справедливим результатом. Карпати виглядали дуже здорово. Вони відмінно перебудовувалися і створили нам чимало проблем.

Олімпік – Карпати – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Мені сподобалися перші 15 хвилин в нашому виконанні. Ми добре пресингували, шукали себе в атаці і змогли забити гол. А ось наступний відрізок матчу ми провалили. М'яко кажучи, нам сьогодні не все вдавалося. Але ми зробили заміни і вони спрацювали. Чи варто говорити наскільки важливі для нас ці три очки", – цитує Климовського офіційний сайт Олімпіка.

Олімпік у неймовірному стилі переміг Карпати та опустив львів'ян у зону перехідних матчів

Теги
Карпати Карпати Олімпік Олімпік Олімпік - Карпати Ігор Климовський Ігор Климовський
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