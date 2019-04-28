Тренер Олімпіка Климовський: Заміни спрацювали в матчі з Карпатами

Виконувач обов'язків головного тренера Олімпіка Ігор Климовський прокоментував перемогу над Карпатами в матчі 36 туру УПЛ (3:2).

"Я дуже радий цій перемозі. Не можу сказати, що ми її заслужили. Нічия була б більш справедливим результатом. Карпати виглядали дуже здорово. Вони відмінно перебудовувалися і створили нам чимало проблем.

Олімпік – Карпати – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Мені сподобалися перші 15 хвилин в нашому виконанні. Ми добре пресингували, шукали себе в атаці і змогли забити гол. А ось наступний відрізок матчу ми провалили. М'яко кажучи, нам сьогодні не все вдавалося. Але ми зробили заміни і вони спрацювали. Чи варто говорити наскільки важливі для нас ці три очки", – цитує Климовського офіційний сайт Олімпіка.

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