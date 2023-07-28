Житомирський клуб вперше в історії зіграв в елітному дивізіоні та здобув впевнену перемогу над рівнянами. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Полісся вийшло вперед вже на першій хвилині матчу, забивши перший гол у новому сезоні. Героєм епізоду став конголезький легіонер Бені Макуана, проти якого ще нещодавно протестували ультрас "зелено-жовтих".

Полісся увірвалося в УПЛ впевненою перемогою над Вересом – перші гол, вилучення і повітряна тривога сезону

В середині тайму Танковський поцілив у стійку, а за трохи Будківський подвоїв перевагу житомирян. Шабанов по перерві мав добивати суперника, але не влучив по м'ячу перед порожніми воротами. Згодом Гітченко заробив вилучення, залишивши команду Калітвінцева у меншості. За 3 хвилини до завершення поєдинку арбітр вирівняв склади, показавши червону картку Балану за симуляцію. Після цього пролунала повітряна тривога, а по її завершенні Янаков, замикаючи простріл, струсонув стійку.